Будівля старої лікарні у Дунаєві, в якій житимуть ВПО

Територіальний центр соціального обслуговування Перемишлянської міської ради 30 листопада уклала угоду з ТОВ «Тім-Буд» на капітальний ремонт будівлі для тимчасового перебування ВПО в селі Дунаїв. Вартість ремонту становить 40,2 млн грн. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, підрядник до кінця 2024 року має завершити всі роботи.

Згідно з тендерною документацією, у двоповерховому приміщенні планують облаштувати водопровід, каналізацію, опалення та вентиляцію. Також відремонтують цокольний поверх, проведуть гідроізоляцію, облаштують балкон, відремонтують головні та евакуаційні сходи, утеплять споруду тощо. Крім цього, відремонтують дах, проведуть вогнезахисну обробку, встановлять пандус. У будівлі також буде система відеонагляду. Гарантійний термін робіт становить десять років.

Фінансуватимуть ремонт за кошти місцевого бюджету. Згідно з договором, до кінця 2023 року витратять 2,1 млн грн. У коментарі виданню «Твоє місто» заступник очільника Перемишлянської міської ради Роман Репета розповів, що для фінансування також намагатимуться залучити іноземні фонди та інші джерела. Він додав, що у приміщенні старої лікарні зможуть проживати від 30 до 40 евакуйованих людей.

Переможцем аукціону стало ТОВ «Тім-Буд», яке було єдиним учасником торгів. Компанія зареєстрована у Львові й з 2018 року займається будівництвом. За інформацією бізнес-аналітичного ресурсу YouControl, керівником компанії є Сергій Захарчук. У 2023 році компанія отримала державних підрядів на 173,4 млн грн.