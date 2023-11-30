Амбулаторія у Великих Мостах, що на вулиці Львівській, 25

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради Львівської області 29 листопада уклало договір з ТОВ «Інкор енерго сервіс» на реконструкцію даху будівлі з надбудовою амбулаторії. Вартість робіт становить 9,8 млн грн. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, завершити ремонт і добудувати амбулаторію підрядник має до кінця грудня 2024 року.

Зазначимо, що амбулаторія діє у будівлі колишнього повітового суду. Споруда прикрашена маскаронами.

Згідно із договором, підрядник має облаштувати нову покрівлю, добудувати другий поверх, провести електромонтажні та сантехнічні роботи, облаштувати вентиляцію та блискавкозахист, встановити протипожежну сигналізацію. Роботи фінансуватимуть коштом місцевого бюджету. Гарантійний термін робіт має становити десять років.

Переможцем тендерного аукціону стало ТОВ «Інкор енерго сервіс». За тендер також змагалося ТОВ «Сервіскотломонтаж-Львів», яке запропонувало відремонтувати амбулаторію на 170 тис. дорожче. За інформацією бізнес-аналітичного ресурсу YouControl, керівником «Інкор енерго сервіс» є Тарас Пархоменко. Компанія зареєстрована у Києві та працює майже три роки. Основним видом діяльності є будівництво житлових і нежитлових будівель.

Додамо, що тендер на ремонт амбулаторії проводять вже втретє. Попередні два рази торгівлю скасовували. ТОВ «Інкор енерго сервіс» також брала участь в аукціонах і першого разу запропонувало провести роботи за 10,1 млн грн, а другого знизило ціну до 9,5 млн грн.