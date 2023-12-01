Річка Східничанка у курортному селищі Східниця

Відділ житлово-комунального господарства Східницької селищної ради 30 листопада уклав договір з ТОВ «Інвестиційна компанія "Укрбудсервіс"» на укріплення берегів гірської річки Східничанка. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 4,4 млн грн. Укріпити береги річки, яка у червні 2023 року вийшла з берегів і спричинила масштабні підтоплення, планують до кінця цього року.

Згідно з договором, підрядник має прокласти сталеві водопровідні труби, пробурити свердловини. Також планують встановити арматурні каркаси, фундаментні блоки та опорні плити. Роботи проведуть за кошти, які для місцевого бюджету виділив обласний.

Переможцем аукціону стало ТОВ «Інвестиційна компанія "Укрбудсервіс"», яке було єдиним учасником торгів. Підприємство зареєстроване у Львові й працює з 2016 року. Основним видом діяльності є монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Керівницею компанії є Наталія Петричко.

У судовому реєстрі можна знайти справу про борг компанії розміром 200 тис. грн, який вона має виплатити до кінця 2023 року. Також Львівський окружний суд у 2021 році наклав арешт на рахунки компанії через податковий борг. Проте згодом Восьмий апеляційний адміністративний суд визнав таке рішення протиправним та скасував наказ.

У 2023 році «Інвестиційна компанія "Укрбудсервіс"» перемогла в аукціоні на ремонт моста за понад 400 тис. грн у селі Новий Кропивник, що поблизу Східниці. Крім цього, компанія отримала підряд на 318 тис. грн на ремонт дороги у Східниці, ремонт приміщень для ВПО у Судовій Вишні за майже 2,5 млн грн та будівництво каналізаційної мережі за майже 13 млн грн.

Нагадаємо, що після сильних злив 10 червня 2023 року річка Східничанка на території Східницької й Сколівської громад вийшла з берегів. Крім цього, із берегів вийшла річка Свіча у Журавненській громаді. Паводок зруйнував дороги, мости, газопроводи та підтопив понад 100 господарств. Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнала підтоплення надзвичайною ситуацією регіонального рівня.