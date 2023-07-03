10 червня через сильну зливу у Східниці стався найбільший паводок за останні 50 років

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час засідання у понеділок, 3 липня, визнала негоду 10 червня, що призвела до виходу з берегів двох річок і підтоплення територій у трьох громадах, надзвичайною ситуацією регіонального рівня.

Зараз в усіх громадах, що постраждали – Східницькій, Сколівській і Журавненській – усі господарства мають газо- і водопостачання. Водночас тривають роботи на інфраструктурних об’єктах, але не всі громади мають кошти в місцевих бюджетах, щоб їх оплатити, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У зв’язку з цим комісія ЛОВА з питань техногенно-екологічної безпеки вирішила виділити 24 млн грн Східницькій громаді, що постраждала найбільше. Також комісія ініціювала зміни до цільової програми, щоб виділити кошти на проведення робіт у Журавненській громаді та в заповіднику «Тустань», де постраждали три мости і необхідно провести берегоукріплення.

Як повідомляв ZAXID.NET, 10 червня через сильну зливу із берегів вийшла річка Східничанка на території Східницької і Сколівської громад Львівщини, а також річка Свіча у Журавненській громаді. Паводок зруйнував мости, газопроводи середнього тиску та підтопив понад 100 господарств.