Наслідки дощів у Східниці 10 червня

У суботу, 10 червня, сильні дощі у селищі Східниця спричинили підняття рівня води у річці Східничанка. Вода затопила вулиці та приблизно 100 домогосподарств.

Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Віталій Туровцев підтвердив ZAXID.NET інформацію про наслідки негоди. «Тут сильні підтоплення. Зараз виїхали наші оперативні групи, на місці працюють підрозділи. Детальну інформацію про наслідки негоди повідомимо згодом», – розповів Віталій Туровцев приблизно о 19:35.

Згодом у прес-службі ДСНС розповіли, що станом на 20:30 врятували 20 людей. З них п'ятеро – діти.

«Внаслідок події пошкоджено 5 мостів та приблизно 100 житлових будинків. Жертв та постраждалих внаслідок події попередньо немає. Рятувальні роботи тривають», – розповіли у ДСНС.

Рятувальна операція (Фото прес-служби ДСНС)

У Львівській обласній військовій адміністрації зазначили, що у Східниці задіяні всі екстрені служби. Крім цього, негода вирує в Уричі Стрийського району, що за приблизно 7 кілометрів від Східниці.

«У селі Урич Стрийського району розмита дорога. На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд з села», – повідомили в ОВА.

Правоохоронці зазначили, що з обох сторін від Східниці перекриті автошляхи. Поліцейські просять водіїв планувати маршрути.

«Перекрито рух зі Східниці на Старий Кропивник – об'їзд через Залокоть», – повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Дорога в Уричі (Фото Львівської ОВА)

Нагадаємо, що у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології України попереджають про погіршення погодних умов. Вночі та вранці 11 червня на території області буду сильні дощі, град та вітер 15–20 м/с, град. У Львові слід очікувати також очікувати на значний дощ.