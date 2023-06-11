Наслідки підтоплення 10 червня у Східниці

Керівниця відділу метеопрогнозів Львівського регіонального центру з метеорології Олена Смалюх повідомила, що підтоплення в Східниці виникли насамперед через забруднення водойм. У прес-службі Львівської обласної військової адміністрації у неділю, 11 червня, розповіли, що на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручили невідкладно розчистити річище Східничанки, в якій вода піднялася на 1,5 метра.

«Та ситуація, яка склалася, найбільше пов'язана не з підняттям річкових рівнів, а з забрудненням невеликих струмків і річок. Максимальна кількість опадів випала в районі Урича», – сказала представниця Львівського гідрометцентру.

Олена Смалюх додала, що до кінця доби у Дрогобицькому та Стрийському районах, які постраждали від паводків, йтиме дощ. Проте інтенсивність опадів зменшується.

«12 червня опади будуть слабшати, але в денні години 13-15 червня локально можливе випадіння короткочасних дощів зливового характеру, які також можуть спричинити негативні наслідки», – зазначила Олена Смалюх.

Зазначимо, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнала паводок надзвичайною ситуацією об'єктового рівня. На невідкладному засіданні комісії доручили начальникам Дрогобицької та Стрийської районних військових адміністрацій ліквідувати наслідки паводків, до 14 червня обстежити пошкоджені будівлі, провести лабораторні обстеження води з криниць. Крім цього, районні адміністрації до 1 липня мають відновити зруйновані негодою дороги.

«Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну має невідкладно організувати та провести розчищення річища Східничанки», – повідомили у Львівській ОВА.

Нагадаємо, що паводок у Східницькій та Сколівській громадах стався 10 червня. Вода затопила приблизно 100 домогосподарств, автомобілі, магазини та готелі. Крім цього, через паводок є пошкоджені дороги та мости. Рятувальники евакуювали 45 людей. Станом на ранок 11 червня вода зійшла самопливом, але все ще тривають рятувальні роботи.