Львівські синоптики прогнозують сильні дощі

Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує до кінця 11 червня значні дощі на території Львова. У Львівській міській раді закликають зважати на прогноз погоди та бути обачними під час руху.

«Водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари. Пішоходів – переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо), щоб водії могли вчасно побачити на дорозі», – зазначили у прес-службі Львівської міської ради.

Якщо через негоду виникатимуть непередбачувані ситуації, то мерія просить повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.

Нагадаємо, що у суботу, 10 червня, через значні дощі у Східниці затопило вулиці та приблизно 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів. Пошкодження отримали п'ять мостів. У селищі тимчасово припинили газо- та водопостачання. Частина Східниці без електрики. Станом на ранок неділі рятувальна операція все ще триває.

Також негода пошкодила міст у селі Новий Кропивник та два мости в селі Перепростиня. Немає доїзду до 16 населених пунктів, але є можливість об'їхати пошкоджені дороги. Рух перекритий у Підгородцях та Уричі.