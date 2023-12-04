Закритий полігон на березі річки Опір у Славську, на який місцеві комунальники незаконно вивозили сміття

Сміттєвий полігон у Славську на березі річки Опір поки не рекультивуватимуть – у тендері на 50 млн грн не виявилося переможців.

Як інформував ZAXID.NET, 20 листопада Славська селищна рада провела тендер на закупівлю послуг із рекультивації місцевого сміттєвого полігону. Найкращу цінову пропозицію зробило ТОВ «Промін Буд Сервіс», що зголосилося виконати роботи за 46 млн грн. Та 23 листопада пропозицію скандальної фірми відхилили. У протоколі зазначено, що заявник не подав документу на деяку автотехніку, а також не навів відомості про освіту двох підсобних робітників.

Наступним в переліку було ТОВ «Юнібуд Енергосервіс», що запропонувало рекультивувати сміттєзвалище на 200 тис. дорожче, ніж ТОВ «Промін Буд Сервіс». 30 листопада його заявку також відхилили, адже фірма не надала потрібної інформації про свій фінансовий стан.

За 49,4 млн грн рекультивувати славське сміттєзвалище пропонувало ТОВ «Автомагістраль-Південь». Хоча протоколу про відмову і від цієї пропозиції наразі не опубліковано, та голова Славської селищної ради Володимир Бега повідомив, що відхилені усі три пропозиції, що були допущені до тендеру. Про це він сказав під час засідання робочої групи ЛОВА з моніторингу за використанням бюджетних коштів у п’ятницю, 1 грудня.

Як повідомляв ZAXID.NET, у жовтні стало відомо, що у Славському двоє директорів комунальних підприємств порушили правила екологічної безпеки. За даними слідчих, за сприяння посадовців протягом 2018-2022 років сміття незаконно захоронювали на забороненому для використання місцевому полігоні твердих побутових відходів. Слідчі встановили, що селищна рада та комунальне підприємство уклали договір про надання послуг з вивезення побутових відходів. Згідно з його умовами, відходи мали вивозити на чинний Стрийський полігон твердих побутових відходів. Проте посадовці фальсифікували документи і сміття насправді вивозили на закритий ще у 2010 році Славський полігон на березі річки Опір.