Дії двох директорів комунальних підприємств у Славську завдали збитків на 2,5 млн грн

У Славському, що на Львівщині, двоє директорів комунальних підприємств порушили правила екологічної безпеки. За даними слідчих, за сприяння посадовців протягом 2018-2022 років сміття незаконно захоронювали на забороненому для використання місцевому полігоні твердих побутових відходів. Про це повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури у четвер, 5 жовтня. У прокуратурі не уточнюють імена посадовців та назви комунальних підприємств, проте за вивезення сміття у Славській ОТГ відповідає, зокрема, «Комунальне водоканалізаційне підприємство», керівником якого є Іван Сікач.

Слідчі встановили, що селищна рада та комунальне підприємство уклали договір про надання послуг з вивезення побутових відходів. Згідно з його умовами, відходи мали вивозити на чинний Стрийський полігон твердих побутових відходів. Проте посадовці фальсифікували документи, і сміття насправді вивозили на закритий Славський полігон. Полігон ТПВ розташований в урочищі «Луги» і з 2010 року не має дозволу на розміщення відходів, оскільки його експлуатація відбувалась із грубими порушення природоохоронного законодавства.

Полігон ТПВ розташовується на півночі селища впритул до річки Опір

За даними СБУ у Львівській області, несанкціонований вивіз сміття на понад 48 тис. м3 забруднив збудником харчових отруєнь землі поряд з полігоном, прибережну захисну смугу та поверхневі води місцевої річки. Загальна сума збитків склала майже 2,5 млн грн.

Офіційно полігон ТПВ у Славському відкрили у 2004 році, але за словами місцевих мешканців стихійне звалище на цьому місці було ще з кінця СРСР. З 2010 офіційно він не функціонує через порушення природоохоронного законодавства. У квітні 2018 року селищна рада уклала договір на вивезення сміття з ТОВ «Комунальник 2» до квітня 2023 року.

Як писало у липні 2021 року видання «Український тиждень», за словами місцевих мешканців, за кілька років до того полігон пpисипали ґpунтом, законсервували й довели до презентабельного вигляду. Упродовж кількох місяців сміття вивозили до Стрия, а міський полігон справді припинили експлуатувати. Проте з часом відходи знову почали вивозити на берег річки Опір, і один з таких випадків вдалося зафіксувати журналістам «Українського тижня»: вантажівка КАМАЗ з логотипом Славської ОТГ вивантажила сміття та поїхала геть.

У відповідь на інформаційний запит журналістів голова Славської ОТГ Володимир Бега запевняв, що Славський полігон все ж не експлуатується. Також він надіслав акти здачі-пpийняття pобiт за квітень 2018 та 2021 року: за вивезення відходів «Комунальник 2» офіційно отpимував гроші. Замовником робіт є «Комунальне водоканалізаційне підприємство». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, керівником КВКП щонайменше з березня 2019 року є Іван Сікач, тобто він є одним з підозрюваних.

Посадовцям за забруднення земель загрожує до 10 років позбавлення волі. Їм повідомили про підозри за двома кримінальними статтями – за порушення правил екологічної безпеки та за організовану групою осіб змову. Правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та їх відсторонення від посад.