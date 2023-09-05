Інспектори під час однієї перевірки виявили близько 2 тисяч мертвих рибин

У Південному Бузі в Хмельницькому зафіксували масовий мор риби. Інспектори під час однієї перевірки виявили у водоймі та на березі близько 2 тис. мертвих рибин. Що стало причиною загибелі риби, з'ясовують спеціалісти. Додамо, що це вже другий масовий мор риби у річці в цьому році.

Як повідомили у прес-службі рибоохоронного патруля Хмельниччини, перевірку інспектори провели у понеділок, 4 вересня. Зокрема, обстежували ділянку річки Південний Буг від автомобільного мосту по вулиці Кам'янецькій до мосту на вулиці Трудовій. Під час перевірки нарахували 1239 загиблих пліток, 547 окунів, 61 щуку, 14 коропів.

«Спеціалістами Держпродспоживслужби та Держекоінспекції відібрано проби води в місцях загибелі риби для проведення лабораторних досліджень. Висновок про те, що стало причиною загибелі водних біоресурсів, фахівці нададуть після результатів проведення лабораторних досліджень», – йдеться у повідомленні. Зауважимо, що ці дослідження триватимуть орієнтовно п'ять днів.

Також Хмельницький рибоохоронний патруль закликає повідомляти про усі виявлені факти загибелі риби на «гарячу лінію» за номером 0683849810.

Нагадаємо, у травні цього року у річці Південний Буг в Хмельницькому вже фіксували масову загибель риби. За оцінками інспекторів, тоді довкіллю було завдано збитків на понад 562 тис. грн. Матеріали справи інспектори передали до поліції, однак наразі жодних рішень у цій справі поки немає.

Додамо, що мор риби в Південному Бузі реєстрували і минулоріч. Щодо цього інциденту також немає жодних підозр чи вироків.