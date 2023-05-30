Хмельницька екоінспекція оприлюднила результати експертизи води з Південного Бугу, на якому нещодавно зафіксували масовий мор риби. За попередніми оцінками, збитки довкіллю від загибелі риби становлять понад півмільйона гривень. Водночас хто винен у забрудненні водойми, наразі невідомо.

Як повідомила прес-служба Держекоінспекції, інспектори провели обстеження ділянки Хмельницького водосховища берегів та русла річки Південний Буг в Хмельницькому 17 травня. Експертиза показала перевищення у воді показника біохімічного споживання кисню, що свідчить про забруднення водойми.

«В точці відбору на річці Південний Буг по вулиці Кооперативній цей показник становив 3,4 мг/дм3, а в точці відбору по вулиці Північній – 3,6 мг/дм3 (при нормі 3,0 мг/дм3). Показник розчиненого у воді кисню становив від 4,2 до 4,4 мг/дм3 (при нормі не менше 4,0 мг/дм3)», – йдеться у повідомленні.

Комісія також зафіксувала загибель 146 товстолобів, 7 коропів, одноєї щуки та одного карася. За оцінками інспекторів, внаслідок загибелі риби довкіллю було завдано збитків на понад 562 тис. грн.

«Матеріали передані до правоохоронних органів в порядку статті 214 для встановлення причин загибелі водних живих біоресурсів та притягнення винних осіб до відповідальності», – зазначають в екоінспекції.