Зразки води відбирають кожного дня

Після пожежі на нафтопроводі, що трапилася в суботу, 30 вересня, вода в річці Стримба забруднена нафтопродуктами, а повітря – сажею. Показники забрудненості поступово знижуться, проте станом на 2 жовтня, у повітрі в селі Стримба зафіксували в 15 разів більше сажі та вдвічі більше азоту діоксиду та оксиду вуглецю, а показники забруднення річки перевищують встановлені норми в понад 10 разів.

Фахівці лабораторії Дністровського басейнового управління водних ресурсів відібрали зразки води з річки Стримба та річки Ворона, в яку вона впадає. Вперше проби води лаборанти відібрали після того, як рятувальники загасили пожежу по руслу річки. Тоді показники перевищували норму в 25 разів. Зараз спостерігається певне зниження забрудненості, додають фахівці.

«У порівнянні з дослідженням проби води, відібраної 30 вересня, встановлено зменшення концентрації нафтопродуктів в р. Стримба. Однак показники забруднення залишаються високі, й у 10,6 раза перевищують встановлені гігієнічні нормативи якості води для питних і господарсько-побутових потреб та у 64 рази вище гранично допустимих концентрацій для води рибогосподарських водойм», – повідомили в Дністровському басейновому управлінні водних ресурсів в понеділок, 2 жовтня.

Лаборанти відібрали проби води в річці Ворона, в яку впадає потічок Стримба

У річці Ворона нафтопродуктів у воді спеціалісти не виявили. Показники наразі залишаються в межах норми.

Фахівці управлінні Держпродспоживслужби Прикарпаття 1 жовтня також здійснили заміри якості повітря в селі Стримба. Дослідження проводилися на наявність вмісту азоту діоксиду, оксиду вуглецю та сажі. Перші заміри взяли за 500 м від місця пожежі, і тоді зафіксували збільшення показників сажі в 15 разів, а азоту діоксиду та оксиду вуглецю у два рази. Загалом проби повітря відбиралися на трьох різних вулицях з різною відстанню від місця пожежі – 500, 1000 та 1500 метрів.

Зазначимо, річка Стримба є притокою ріки Ворони, яка, своєю чергою, впадає у Бистрицю Надвірнянську. Разом із Бистрицею Солотвинською вони формують ріку Бистрицю, яка є притокою Дністра.

Нагадаємо, у суботу, 30 вересня, близько 17:00 у Надвірнянському районі Прикарпаття стався прорив нафтопроводу. Надзвичайна подія трапилась на околиці села Стримба, яке розташоване біля міста Надвірна та за 30 км від Івано-Франківська. Внаслідок загоряння постраждало дев'ятеро, серед них – двоє дітей у критичному стані.