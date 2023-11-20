Закритий полігон на березі річки Опір у Славську, на який місцеві комунальники незаконно вивозили сміття

У понеділок, 20 листопада, відбувся тендер на закупівлю послуг із реконструкції (рекультивації) славського міського полігону твердих побутових відходів. Очікувана вартість закупівлі становила майже 51 млн грн. Із чотирьох учасників торгів найменшу ціну – 46,4 млн грн – запропонувало ТОВ «Промін Буд Сервіс», із яким Славська селищна рада має укласти договір.

ТОВ «Прмін Буд Сервіс» у 2016 році зареєстроване у Києві в місці масової реєстрації (офісному центрі). Його основна діяльність – будівництво житлових і нежитлових будівель. Керівником ТОВ є Олег Секретар, а власником – Андрій Цвильов, який досі зареєстрований в окупованому росіянами Донецьку.

За даними сервісу YouControl, за минулі три роки роботи ТОВ «Промін Буд Сервіс» було відповідачем у п’яти судових справах. Із підприємством пов’язані два кримінальних провадження, одне з яких стосується злочинів проти власності.

У травні 2023 року ТОВ «Промін Буд Сервіс» було єдиним учасником і стало переможцем тендеру на капітальний ремонт приміщень п’ятого поверху радіологічного корпусу київського онкоцентру. Вартість договору – 32 млн грн. За даними журналістів сайту Наші гроші, вартість послуг та матеріалів, запропонованих компанією, значно завищена.

У серпні ПАТ «Київспецтранс» за результатами тендеру уклало з фірмою «Промін Буд Сервіс» угоду про реконструкцію сміттєзвалища №5 у селі Підгірці Обухівського району Київської області вартістю 529 млн грн. Підсумкова вартість ресурсів і кошториси з цінами засекречені – вони не опубліковані ані замовником, ані підрядником, що не дозволяє порівняти ціни будматеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

У Києві фірма «Промін Буд Сервіс» займається також реконструкцією мулових полів Бортницької станції аерації, вартість якої за час робіт зросла на 70 млн грн.

До 2021 року ТОВ «Промін Буд Сервіс» керував Ігор Черкашин, який зараз керує донецькою фірмою «Марморокбуд», що через низку донецьких і краматорських компаній належить Дмитру Швидченку з окупованого Донецька, Олександру Гершуну зі Святогірська та Євгенії Ніколаєнко із Краматорська. Дмитро Швидченко був помічником екс-нардепа від Партії регіонів Анатолія Близнюка.

Андрій Цвильов, власник ТОВ «Промін Буд Сервіс», також є учасником і власником низки інших бізнесів у Києві, Дніпрі, Краматорську і Слов’янську, деякі з яких також були помічені у завищенні цін на матеріали під час виконання робіт.

Лише у 2023 році ТОВ «Промін Буд Сервіс» виграло тендерів на майже 1,5 млрд грн. Зокрема, на понад 530 млн грн підписано договорів із АТ «Укргазвидобування».

У тендері на рекультивацію полігону у Славську конкурентами ТОВ «Промін Буд Сервіс» були ТОВ «Рутен Інжиніринг», ТОВ «Автомагістраль-Південь» і ТОВ «Юнібуд Енергосервіс».

Як повідомляв ZAXID.NET, у жовтні стало відомо, що у Славському двоє директорів комунальних підприємств порушили правила екологічної безпеки. За даними слідчих, за сприяння посадовців протягом 2018-2022 років сміття незаконно захоронювали на забороненому для використання місцевому полігоні твердих побутових відходів. Слідчі встановили, що селищна рада та комунальне підприємство уклали договір про надання послуг з вивезення побутових відходів. Згідно з його умовами, відходи мали вивозити на чинний Стрийський полігон твердих побутових відходів. Проте посадовці фальсифікували документи і сміття насправді вивозили на закритий ще у 2010 році Славський полігон на березі річки Опір.