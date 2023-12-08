На Тернопільщині працівники управління стратегічних розслідувань виявили 13 тендерних закупівель, які не мають цільового призначення. Загальна сума оголошених тендерів склала понад 14 млн гривень. Правоохоронці направили листи в відповідні державні перевіряючі органи, щоб скасувати ці державні закупівлі.

Загалом, за перший тиждень грудня виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад Тернопільщини оголосили 1399 закупівель. Найбільше – у Гусятинській, Козівській, Тернопільській та Лопушненській громадах, повідомив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш.

Згідно з новими законодавчими постановами всі дані щодо закупівель передаються на опрацювання до управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.

Працівники УСР виявили недоцільне використання бюджетних коштів. Загалом це стосується 13 тендерних закупівель на загальну суму 14 млн 125 тис. 718 гривень. Йдеться про закупівлю комп’ютерного обладнання на понад 1,5 млн, металопластикові конструкції на 1,2 млн, ремонти, автомобілі.

Документи щодо сумнівних тендерів працівники УСР передали фахівцям Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області. Робоча група проведе моніторинг на аналіз закупівель органами місцевого самоврядування й наполягатиме на скасуванні тендерів та розірвання відповідних договорів.