Міст розташований на дорозі між селами Плотича та Івачів Долішній

Семиметровий міст на дорозі Тернопіль – Броди відремонтують за понад 57 мільйонів гривень. Дорожня споруда розташована між селами Плотича та Івачів Долішній Тернопільського району. Тендер провели 8 листопада. За результати аукціону переможцем стало підприємство «Техно-Буд-Центр».

Аукціон оголосили 5 листопада на майданчику електронних закупівель Prozorro. Стартова вартість ремонтних робіт була 58 394 660 гривень. На торги подалися два підприємства – тернопільське ТОВ «Техно-Буд-Центр» та київське ТОВ «Буд Олімп Строй».

Фірма зі столиці запропонувала ціну за проведення капітального ремонту моста – 46 715 728 гривень, а тернопільське підприємство – 57 500 000 гривень. Однак не зважаючи на те, що різниця між двома пропозиціями склала понад 10 млн грн економії, замовник, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області відхилила дешевшу пропозицію, а перевагу надала дорожчій ТОВ «Техно-Буд-Центр».

В протоколі про відхилення уповноважена від Служби відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини Марія Стрілецька зазначила, що ТОВ «Буд Олімп Строй» не надало повної документації, а саме документу про забезпечення (гарантії про виконання робіт) до тендерної пропозиції.

За умовами тендерної пропозиції відремонтувати капітально 7-метровий міст підприємство-переможець має до 31 грудня 2023. За тендерною документацією передбачений повний капітальний ремонт конструкції та асфальтування під’їзних заїздів, облаштування тротуарів, огородження, земляного відвалу та освітлення.