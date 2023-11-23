В цьому році на реалізацію проекту витратять 950 тис. грн

На Хмельниччині за 13,6 млн грн проведуть розчистку русла річки Вовк. Проект викликав обговорення, і спершу Деражненська міськрада зверталась до офісу водних ресурсів з проханням передати гроші на ЗСУ, але пізніше виявилось, що це неможливо. Відтак в підсумку проект вирішили підтримати.

Зазначимо, що тендер на проведення робіт відбувся 9 листопада. Переможцем стала фірма «Будпроект ІФ», зареєстрована у Івано-Франківську. Вона запропонувала виконати роботи за 13,6 млн грн. Тендер викликав обговорення серед мешканців Деражненської громади. Того ж дня голова громади Андрій Ковпак передав звернення до регіонального офісу водних ресурсів з проханням перенаправити ці гроші на ЗСУ.

У четвер, 23 листопада, в Деражні відбулася зустріч мешканців громади з керівництвом регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області. За словами спеціалістів, проект є продовженням робіт, які розпочали ще в 2000-х роках. Тоді було виконане поглиблення русла річки, що унеможливило підтоплення територій у заплаві.

Наразі ж передбачається будівництво у селі Нижнє підпірної споруди, яка дозволить регулювати рівень води в річці Вовк. «У зв’язку з пониженням рівня ґрунтових вод останнім часом спостерігаються зниження рівня води або й зовсім її зникнення в криницях прилеглих населених пунктів. Реалізація проекту дозволить підняти рівень води в річці, що в свою чергу дозволить підняти рівень її в криницях, а також забезпечить наявність води для гарантованого централізованого водопостачання частини міста Деражня, адже один з водозаборів Деражнянського міськводоканалу знаходиться в заплаві річки Вовк», – пояснив Андрій Ковпак.

За його словами, фінансується проект з коштів, отриманих як рентна плата за спеціальне використання води. Вони акумулюються в спеціальному державному фонді, 10 відсотків від них використовується для вирішення екологічних проблем.

«Всі роботи будуть проводитися не за кошти громади і використати ці кошти на потреби ЗСУ неможливо, якщо їх не використають у нашій громаді, то їх перенаправлять у іншу область. Вирішили підтримати проведення робіт», – повідомив голова громади.

На реалізацію проекту в цьому році планують витратити 950 тис. грн. Коли саме завершать роботи, поки невідомо.