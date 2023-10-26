Підприємство працює у Хмельницькому вже 30 років

На Хмельниччині відбувся аукціон з продажу державного протезного заводу. В процесі торгів ціна зросла на 8 млн грн. Найбільшу ставку в 32 млн грн запропонувало хмельницьке підприємство «Тандем Трейдінг».

Як йдеться на сторінці аукціону в Prozorro, торги відбулися у четвер, 26 жовтня. На них зареєструвались лише два учасники: Товариство Червоного Хреста України та ТОВ «Тандем Трейдінг». Стартова ціна заводу становила 24,7 млн грн. Під час аукціону вона зросла до 32 млн. Найбільшу ставку запропонувала фірма «Тандем Трейдінг», яка й стала переможцем торгів.

Згідно з даними на YouControl, фірма була зареєстрована у 2018 році, наразі має статутний капітал у 500 тис. грн. Її основним видом діяльності є оптова торгівля деревиною, будматеріалами та сантехнікою. Власниками фірми є хмельничанин Сергій Кондратюк та мешканка Франківська Ірина Тимчук.

Зазначимо, що це був другий аукціон з продажу Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. На перших торгах стартова ціна становила 49,5 млн грн. На торги ніхто не зареєструвався, тож Фонд держмайна оголосив повторний аукціон, вдвічі знизивши вартість лоту.

На заводі виготовляють протези рук, ніг та молочних залоз, ортопедичне взуття, устілки, палиці, милиці, колісні крісла. Однак, у Фонді зазначають, що за останні роки компанія знижує показники роботи та скорочує штат. Якщо у 2020 році тут працювало 87 осіб, то сьогодні майже вдвічі менше – 47. Обсяг реалізації продукції скоротився з 31,7 млн у 2020 році до 11,5 млн у першому півріччі 2023. Поточна кредиторська заборгованість становить майже 4,2 млн грн. Це і стало причиною для продажу заводу.

«Ринок протезів постійно розвивається, продукти вдосконалюються, технологізуються і державі важко йти в ногу зі стартапами та технологічними компаніями. Для цього потрібні інвестиції, які може надати приватний бізнес. Як висновок, приватизовані протезні підприємства з новими власниками, інвестиціями, технологіями, будуть сильними конкурентами на ринку», – пояснювали в установі.