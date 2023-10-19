Будівля колишнього кінотеатру в Сокалі

У системі електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) опублікували оголошення про продаж колишньої будівлі кінотеатру, на місці якого почали будувати ТРЦ, площею 1124,5 м² та гаражі площею 92,6 м². Об'єкти розташовані у центрі Сокаля, на вулиці Шептицького, 72. Стан будівель оцінюють як добрий, а вартість – понад 54 млн грн (з урахуванням ПДВ). Станом на 19 жовтня є три заявки на участь в аукціоні, який відбудеться 30 жовтня.

На СЕТАМ йдеться, що арешт на нерухомість через борги наклали 17 серпня 2023 року. Майно належить будівельній компанії з Моршина «Львів Комерц Буд», яка працює майже п'ять років. Керівницею підприємства є Тетяна Морякова. У 2019 році «Львів Комерц Буд» придбав кінотеатр та гаражі за 2 млн 375 тис. грн у Сокальської районної ради.

Додамо, що у будівлі на вулиці Шептицького, 72 у Сокалі діяв кінотеатр «Мир». У 2012 році Сокальська районна рада уклала договір з компанією ТзОВ «Скорпіон», яка мала відремонтувати будівлю кінотеатру. Проте підприємство не виконало умов договору. Прокуратура Львівської області звернулася до суду й у 2017 році суд зобов'язав ТзОВ «Скорпіон» розірвати договір та сплатити 1,2 млн грн заборгованості.

Згодом, коли у 2019 році міська рада продала будівлю кінотеатру для «Львів Комерц Буд», підприємство до лютого 2023 року планувало облаштувати агатофункціональний торгово-розважальний центр та парковку. З фото, які опублікували на СЕТАМ, можна зробити висновок, що на місці кінотеатру розпочали нове будівництво.