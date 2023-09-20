Міська рада продала закинуте приміщення в центрі Львова за 14,5 млн грн
Попередній переможець аукціону відмовився купувати приміщення
Управління комунальної власності Львівської міськради продало закинуте приміщення на вул. Староєврейській, 31 за 14,5 млн грн. Під час аукціону вартість приміщень зросла в понад 7 разів.
Нежитлове приміщення на вул. Староєврейській, 31 загальною площею 90,1 м2 виставляли на аукціон тричі. У 2022 році його таки продали за 30 млн грн при стартовій ціні 1,9 млн грн. Тоді приміщення купило ТзОВ «Вітал-Х», втім тоді компанія відмовилась підписати з управлінням комунальної власності ЛМР договір купівлі-продажу.
Треті торги щодо продажу нежитлових приміщень на вул. Староєврейській, 31 відбулись 18 вересня 2023 року на сайті публічних продажів Prozorro. Sale. У торгах зі стартовою ціною 1,9 млн грн брали участь четверо покупців. Найвищу ціну – 14,5 млн грн – запропонувало ПАТ «Львів-Авто».
Вартість одного квадратного метра сягнула понад 161 тис. грн або близько 4 тис. доларів США. Невдовзі управління комунальної власності ЛМР має повідомити ПАТ «Львів-Авто» про намір підписали угоду купівлі-продажу.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПАТ «Львів-Авто» зареєстроване у Львові на вул. Городоцькій, 282 та займається торгівлею і ремонтом автомобілів. Кінцевим власником компанії є львівʼянин Еміліян Винярський.
Будинок на вул. Староєврейській. 31 є пам’яткою архітектури національного значення, зведений у XVII ст. Зараз продані з аукціону приміщення першого поверху пустують.