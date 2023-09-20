Йдеться про закинуті приміщення на вул. Староєврейській, 31

Управління комунальної власності Львівської міськради продало закинуте приміщення на вул. Староєврейській, 31 за 14,5 млн грн. Під час аукціону вартість приміщень зросла в понад 7 разів.

Нежитлове приміщення на вул. Староєврейській, 31 загальною площею 90,1 м2 виставляли на аукціон тричі. У 2022 році його таки продали за 30 млн грн при стартовій ціні 1,9 млн грн. Тоді приміщення купило ТзОВ «Вітал-Х», втім тоді компанія відмовилась підписати з управлінням комунальної власності ЛМР договір купівлі-продажу.

Треті торги щодо продажу нежитлових приміщень на вул. Староєврейській, 31 відбулись 18 вересня 2023 року на сайті публічних продажів Prozorro. Sale. У торгах зі стартовою ціною 1,9 млн грн брали участь четверо покупців. Найвищу ціну – 14,5 млн грн – запропонувало ПАТ «Львів-Авто».

Вартість одного квадратного метра сягнула понад 161 тис. грн або близько 4 тис. доларів США. Невдовзі управління комунальної власності ЛМР має повідомити ПАТ «Львів-Авто» про намір підписали угоду купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПАТ «Львів-Авто» зареєстроване у Львові на вул. Городоцькій, 282 та займається торгівлею і ремонтом автомобілів. Кінцевим власником компанії є львівʼянин Еміліян Винярський.

Будинок на вул. Староєврейській. 31 є пам’яткою архітектури національного значення, зведений у XVII ст. Зараз продані з аукціону приміщення першого поверху пустують.