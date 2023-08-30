Стартова ціна лоту становила трохи менше 9 тис. грн

Фонд держмайна України продав з аукціону закинуту адмінбудівлю площею 193 м2 в селі Градівка Львівського району за 1 млн 52 тис. грн. Стартова ціна лоту становила 8900 грн.

Переможцем аукціону, що відбувся 25 серпня, став львівський підприємець Руслан Лиско. Лише на тисячу гривень менше пропонував інший львівський підприємець – Андрій Школик.

Лот складається із цегляної одноповерхової адмінбудівлі площею 126 м2 і господарської будівлі площею 67 м2. Площа ділянки під нерухомістю становить 3905 м2.

Руслан Лиско є власником мережі Lysko – Перший Кебаб-drive. За даними сервісу Youcontrol, він працює як фізична особа-підприємець, основний вид діяльність – ресторани та заклади харчування. У 2021 році Руслан Лиско придбав на аукціоні від Львівської міськради нежитлове приміщення в будівлі на вул. Пекарській, 93, заплативши за нього 924 тис. грн, що лише на 9 тис. грн перевищило стартову ціну.

Фонд держмайна України в межах малої приватизації активно продає на аукціонах будівлі колишніх фельдшерських пунктів, ветеринарних дільниць, адмінбудівель Держпродспоживслужби тощо. Стартова ціна на такі об’єкти зазвичай є низькою, але зростає в рази під час торгів.

Загалом з початку року ФДМУ виставив на Львівщині 60 об’єктів малої приватизації. Один з рекордів зі зростання ціни встановлено під час продажу ветдільниці площею 44 м2 у селі Волосянка неподалік смт Славське, стартова ціна якої становила 59 грн, а продали її за 193 тис. грн.