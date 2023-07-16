Ветдільницю у Волосянці ФДМУ продав у 3272 рази дорожче за стартову ціну

Фонд держмайна України в межах малої приватизації продає з аукціонів закинуті сільські будівлі на Львівщині – нежитлові приміщення колишніх ветеринарних дільниць, контор, адмінбудівель держпродспоживслужби тощо. Стартова ціна на такі об’єкти переважно є низькою – їх пропонують фактично за безцінь, але аукціони користуються популярністю і під час торгів ціна на лоти зростає в десятки, а подекуди у сотні й тисячі разів.

Цього тижня лише за один день – 12 липня – на Львівщині ФДМУ продав кілька таких закинутих будівель.

Так, відбувся аукціон з продажу адміністративної будівлі площею 78 м2 у селі Дидятичі Яворівського району. Стартова ціна за лот становила 663,8 грн. В аукціоні взяли участь троє охочих, серед яких ТзОВ «Львівбудпостач» і «Іскра-транс-логістик», і зрештою лот продали за 61 тис. грн, що майже у 92 рази більше за стартову ціну. Переможцем став Ігор Одинець, який запропонував лише на 999 грн більше, аніж «Львівбудпостач». Додамо, що площа земельної ділянки під лотом становить 1300 м2.

Будівля в селі Дидятичі

Також 12 липня ФДМУ продав з аукціону нежитлову будівлю площею 82 м2 в селі Ільник Самбірського району. Вона розташована на ділянці площею 832 м2. За 185,1 тис. грн (у 64 рази більше за стартову ціну у 2870,5 грн) будівлю придбав Ярослав Сергійович Лейбук (імовірно, ідеться про харківського науковця й інженера), який лише на 100 грн обійшов у торгах ТзОВ «Українська виробничо-наукова лабораторія імуногенетики». Також в аукціоні взяли участь Руслан Марчук, Іван Корсак і ТзОВ «Іскра-транс-логістик».

Будівля в селі Ільник

Того ж 12 липня з аукціону продано дільницю ветеринарної медицини площею 52 м2 в селі Подорожнє на Стрийщині. Стартова ціна становила 1974 грн, але ТОВ «Ромус-Поліграф» запропонувало за неї 100 тис. 1 грн (майже у 51 раз більше) і стало переможцем аукціону. ТзОВ «Іскра-Транс-Логістик» пропонувало лише на 1 грн менше. Також в аукціоні взяло участь ТзОВ «Львівбудпостач». Площа земельної ділянки під лотом становить 800 м2. ТзОВ «Ромус-Поліграф» вже 25 років торгує канцтоварами. Воно належить батькам заступника голови Львівської облради Юрія Холода. Нещодавно ТзОВ «Ромус-Поліграф» потрапило у скандал із підсанкційними товарами.

Будівля в селі Подорожнє

У той же день ПП «Ефект» придбало у ФДМУ з аукціону за 232,1 тис. грн адмінбудівлю площею 124 м2 у селі Верхнє Висоцьке на Самбірщині. Початкова ціна лоту становила 6359 грн. У торгах взяли участь ТзОВ «Українська виробничо-наукова лабораторія імуногенетики», Ярослав Лейбук, Сергій Кузнєцов, Олена Очеретяна, Олександр Конончук, Оксана Безносюк, Володимир Бойко, ТОВ «Ромус-Поліграф» і ТзОВ «Іскра-транс-логістик». Площа земельної ділянки під будівлею становить 300 м2. ПП «Ефект» зареєстроване у Луцьку і займається будівництвом.

Будівля в селі Верхнє Висоцьке

У селі Раденичі Яворівського району 12 липня ФДМУ продав за 100 тис. і 91 грн дільницю ветеринарної медицини площею 67,4 м2 . Земельна ділянка під лотом, що мав стартову ціну 2374 грн, має площу 363 м2. Переможцем торгів стала Марія Серняк. За лот змагалися також Ігор Одинець, Оксана Безносюк, ТзОВ «Львівбудпостач» і ТзОВ «Іскра-транс-логістик».

Будівля в селі Раденичі

У 72 рази дорожче за стартову ціну 12 липня ФДМУ продав ветеринарну дільницю площею 82 м2 в селі Стоянів Червоноградського району. Початкова ціна лоту становила 3090 грн, а купив його за 222 150 грн Тарас Тимкевич (імовірно, керівник фірми «Гравіт Україна»). В аукціоні також взяли участь Назарій Владовський, Роман Гнатишин, Ігор Одинець і ТзОВ «Іскра-транс-логістик». Площа ділянки під лотом становить 1182 м2.

Будівля в селі Стоянів

Загалом з початку року ФДМУ виставив на Львівщині 60 об’єктів малої приватизації. Один з рекордів зі зростання ціни встановлено під час продажу ветдільниці площею 44 м2 у селі Волосянка неподалік смт Славське, стартова ціна якої становила 59 грн, а продали її за 193 тис. грн. Придбала закинуту будівлю львівська підприємиця Уляна Городник.

Будівля у Волосянці, стартова ціна якої становила 59 грн