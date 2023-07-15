Загальна площа комплексу становить близько 400 м2

Фонд держмайна України 14 липня продав з аукціону тваринницький комплекс у Великому Любені на Львівщині за 925 тис. грн. Переможцем стало ТОВ «Земля органік», що входить до групи родини Васюників.

Стартова ціна лоту становила 720 тис. грн. Конкурентом ТОВ «Земля органік» на торгах було фермерське господарство «Царів кут», що входить до групи родини Андрія та Оксани Гудзоватих і займається вирощування кіз та овець. ТОВ «Царів кут» запропонувало за лот 917 тис. грн, а «Земля органік» – 925 тис. грн, що і визначило переможця.

До складу лоту входять контора площею 96,1 м2, воловня площею 253 м2, водонасосна станція площею 15,1 м2, вагова будка площею 35,7 м2, водонапірна вежа і вбиральня.

Тваринницький комплекс в смт Великий Любінь (фото ФДМУ)

ТОВ «Земля органік» зареєстроване в смт Великий Любінь у 2014 році. Його керівником є Павло Васюник – племінник політиків і підприємців зі Львова Ігоря та Івана Васюників. Кінцевими власниками підприємства є Іван Васюник і Оксана Васюник. Основний вид діяльності ТОВ «Земля органік» – вирощування ягід, горіхів, плодових дерев і чагарників. Також підприємство займається вирощуванням овочів, розведенням великої рогатої худоби молочних порід, розведенням буйволів і коней тощо.

Наразі очікується підписання договору купівлі-продажу між регіональним відділенням Фонду держмайна України у Львівській області та ТОВ «Земля органік».

Іван Васюник був радником прем’єр-міністра Віктора Ющенка, а після його перемоги на президентських виборах став першим заступником секретаріату президента. Також Іван Васюник був віце-прем’єр-міністром в другому уряді Юлії Тимошенко.

Оксана Васюник – дружина Ігоря Васюника, брата Івана Васюника, який двічі балотувався на посаду міського голови Львова (Львівської ОТГ) і був народним депутатом VII і VIII скликання.

Окрім аграрного бізнесу, родина Васюників також займається нерухомістю, зокрема – житловим будівництвом.