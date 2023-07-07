Ігор Васюник з дружиною Оксаною

Господарський суд Львівської області 28 червня ухвалив рішення про стягнення зі львівського забудовника 12,5 млн грн пайового внеску на користь Львівської міськради. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

«Прокурори у суді довели, що у 2019 році між Львівською міською радою та забудовником багатоквартирних будинків укладено договір пайової участі. За умовами договору, будівельна компанія повинна була сплатити до місцевого бюджету кошти на створення та розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту. Проте, вона не виконала своїх зобов’язань», – ідеться в повідомленні прокуратури.

Як з’ясував ZAXID.NET, ідеться про забудовника ТОВ «Львівська будівельна кераміка». Позов до компанії у березні 2023 року подав департамент економічної політики Львівської міськради. «Львівська будівельна кераміка» була одним з учасників будівництва ЖК «Національний» на вул. Стрийській у Львові.

Фірма «Львівська будівельна кераміка» належить до групи компаній Васюників – братів Ігоря та Івана. Ігор Васюник є її власником разом із Романом Вавришем.

Ігор Васюник був народним депутатом VII і VIII скликання, двічі був кандидатом на посаду міського голови Львова (голови Львівської ОТГ).

Окрім ТОВ «Львівська будівельна кераміка», брати Васюники та їхні родини володіють низкою інших будівельних компаній, а також агробізнесів та компаній з нерухомості.

Як повідомляв ZAXID.NET, у вересні 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроект авторства депутатки фракції «Слуга народу» Олени Шуляк про скасування із 2021 року пайового внеску на розвиток інфраструктури для забудовників. Договори про пайову участь, укладені до 1 січня 2020 року, залишились чинними.