За підприємство змагались двоє учасників аукціону

У середу, 12 липня, відбувся аукціон з продажу Фондом держмайна України Угерського спиртзаводу на Львівщині. Переможцем торгів стало ТОВ «Модерно Лайт», що запропонувало за комплекс 42,6 млн грн. Про це ідеться на сторінці аукціону.

Стартова ціна об’єкту торгів становила 42 млн 193 тис. грн. В аукціоні взяли участь двоє учасників – ТОВ «Двейлінс Опті» і ТОВ «Модерно Лайт», зареєстровані у Львові. Перший учасник запропонував за спиртзавод 42 млн 443 тис. грн, другий – 42 млн 620 тис. грн, що і визначило переможця.

ТОВ «Модерно Лайн» належить Іванові Грицишину і займається оптовою торгівлею проміжними товарами та виробництвом органічних і неорганічних хімічних речовин. Іван Грицишин також є власником проектно-будівельної компанії «Гранд», зареєстрованій у Львові.

До складу майнового комплексу, проданого з аукціону, увійшли 43 будівлі і споруди площею майже 14 тис. м2 та 18 транспортних засобів і спецтехніки.

За даними ФДМУ, Угерський спиртзавод має заборгованість перед держбюджетом та працівниками на суму 381,7 млн гривень. Новий власник, яким після підписання угоди та сплати коштів стане ТОВ «Модерно Лайт», має сплатити борги підприємства та упродовж шести місяців зберігати робочі місця за працівниками.

Угерський спиртзавод є діючим підприємством хімічної промисловості, що випускає органічні розріджувачі та засоби проти обмерзання. На підприємстві облаштований повний цикл виробництва етилового спирту з натуральної сировини. Потужність із виробництва етилового ректифікованого спирту становить 22 тис л/добу. Вироблений підприємством етанол може застосовуватись у виготовленні побутової хімії, розчинників, антисептиків та косметичної продукції.

Завод був заснований у 1913 році.

Додамо, у листопаді 2022 року ФДМУ продав Вузлівський спиртзавод на Львівщині. Це вдалося лише з п'ятого разу, адже торги не відбувалися через те, що не було учасників, а переможець одного з аукціонів, який мав заплатити за підприємство 235 млн грн, відмовився від покупки. Зрештою, Вузлівський спиртзавод продали за 130 млн грн.

У січні 2023 року ФДМУ продав з аукціону Старобабинський спиртзавод за 142 млн грн.

У Тернопільській області торік у вересні з аукціону продали Марилівський спиртзавод. під час торгів його ціна зросла майже утричі і сягнула 150 млн грн.