Вузлівський спиртзавод розташований у Червоноградському районі на п’яти земельних ділянках загальною площею 12,7 га

Фонд держмайна (ФДМУ) уклав договір про приватизацію спиртзаводу у селі Вузлове на Львівщині. Раніше завод за 235 млн грн купила фірма «Італі Фром», однак пізніше переможець аукціону відмовився сплачувати за придбане майно, тож новим переможцем став інший учасник – ТзОВ «Полі Стар», що придбало Вузлівський спиртзавод за 130,4 млн грн. 7 листопада ФДМУ підписав із компанією договір купівлі-продажу.

Майно Вузлівського спиртзаводу розташоване у Червоноградському районі на п’яти земельних ділянках загальною площею 12,7 га. На продаж виставляли 24 об’єкти нерухомості площею 11,95 м2, 31 автомобіль та 516 одиниць устаткування.

Продати Вузлівський спиртзавод кілька разів. Попередні аукціони, що їх проводили у наприкінці 2021 не відбулись. На початку 2022 року ФДМУ продав спиртзавод ТзОВ «Гольцварен», однак компанія так і не уклала з Фондом Держмайна договір купівлі-продажу.

Востаннє ФДМУ виставив майно заводу на продаж 23 вересня зі стартовою ціною майже 23,6 млн грн. 11 жовтня на електронному майданчику «Prozorro. Продажі» відбулися торги, участь у яких взяли три компанії. Найвищу ціну запропонувало ТзОВ «Італі Фром» – майже 235,6 млн грн. ФДМУ повідомило команії про намір укласти договір.

Однак 16 жовтня керівник регіонального відділення ФДМУ у Львівській, Закарпатській та Волинській областях Владислав Калинець повідомив, що переможець аукціону відмовився від купівлі Вузлівського спиртзаводу, хоча сплатив 4,7 млн грн гарантійного внеску для участі в аукціоні.

7 листопада Фонд держмайна уклав договір про продаж спиртзаводу іншому учаснику аукціону – ТзОВ «Полі Стар», що запропонувало купити майно заводу за 130,4 млн грн.

ТзОВ «Полі Стар», за даними YouControl, зареєстроване у Львові і займається продажем нерухомості. Його засновниками є львів’янин Орест Огородник і АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Атей». Засновником і керівником останнього є львів’янин Андрій Солтис, який також є засновником ще кількох інвестиційних фондів і консалтингових фірм.