Вузлівський спиртзавод розташований за 10 км від Радехова і перебуває у стані ліквідації

Фонд держмайна України продав спиртзавод у селі Вузлове Червоноградського району за 333,3 млн грн. Нерухомість площею 12 тис. м2 придбала київська компанія, з якою найближчим часом мають укласти договір. Спиртзавод у Вузловому – уже сьомий об'єкт ДП «Укрспирт», який продали на Львівщині, і сума цієї угоди наразі є найбільшою.

Фонд державного майна у середу, 8 грудня, провів аукціон з продажу майна Вузлівського спиртзаводу на платформі Prozorro.Продажі. На торги прийшло восьмеро учасників, а переможем визначили ТзОВ «Гольцварен». Ця компанія запропонувала придбати нерухомість спиртзаводу за 333,3 млн грн, що у 15 разів більше стартової ціни майна – 21 млн грн.

Загальна площа нерухомості на території колишнього спиртзаводу у Вузловому становить 12 тис. м2. На цій території розташовані ферментний цех, будівля головного корпусу, спиртопідвал, депо, електропідстанція та інша нерухомість підприємства. Загалом Об'єкти «Вузлівського МПД» розташовані на земельних ділянках площею 12,7 га.

Фонд держмайна упродовж місяця має укласти договір про продаж нерухомості Вузлівського спиртзаводу з переможцем торгів.

За даними YouControl, ТзОВ «Гольцварен» зареєстроване у Києві у лютому 2020 року. Компанія займається оптовою торгівлею. Одноосібним власником і директором фірми є львів’янин Богдан Старшевський – власник будівельної компанії «Баупрод».

Зазначимо, що Вузлівський спиртзавод – сьомий об’єкт ДП «Укрспирт», який виставили на продаж на Львівщині. Раніше Фонд держмайна продав спиртовий завод в Лопатині Радехівського району за 50 млн грн, Суходільський спиртовий завод на Бродівщині за 60 млн грн, Борокський спиртзавод на Сокальщині за 55 млн грн, Воютицький спиртзавод на Самбірщині за 48 млн грн, Великолюбінський спиртзавод за 55 млн грн та Рава-Руський спиртзавод за 31 млн грн.