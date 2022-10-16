Начальник регіонального відділення ФДМУ у Львівській, Закарпатській та Волинській областях Владислав Калинець повідомив, що ТзОВ «Італі Фром», що перемогло в аукціоні ФДМУ з продажу Вузлівського спиртзаводу на Львівщині, відмовилось укладати договір на купівлю майна. Це вже четвертий раз, коли продаж Вузлівського спиртзаводу зривається.

«Чи завжди переможець набуває прав власника об'єкту приватизації? Відповідь – ні (якщо не оплачена повна сума або якщо переможець аукціону відмовляється від подальших кроків з приватизації). А що тоді? 4 711 697 грн – саме стільки коштів вже гарантовано зайдуть в бюджет держави, як гарантійні внески при відмові переможця від подальшої приватизації (саме в цьому випадку)», – написав Владислав Калинець.

Зараз, за його словами, ФДМУ чекає відповіді від другого учасника аукціону – ТзОВ «Полі Стар», що запропонувало наступну ціну у 130,4 млн грн.

«Ціна також одна з найвищих з продажу об'єктів Укрспирту в Україні. Кажуть, що Вузлівський спиртзавод виготовляє одну з найкращих за якістю продукцій спиртової галузі в Україні», – додав Владислав Калинець.

ТзОВ «Полі Стар», за даними YouControl, зареєстроване у Львові, і займається орендою нерухомості. Його засновниками є львів’янин Орест Огородник і АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Атей». Засновником і керівником останнього є львів’янин Андрій Солтис, який також є засновником ще кількох інвестиційних фондів і консалтингових фірм.

Продати Вузлівський спиртзавод намагались чотири рази. Востаннє ФДМУ виставив майно заводу на продаж 23 вересня зі стартовою ціною майже 23,6 млн грн. Торги відбулись у вівторок, 11 жовтня, на електронному майданчику «Prozorro. Продажі». Участь у аукціоні взяли три компанії. Найвищу ціну запропонувало ТзОВ «Італі Фром» – майже 235,6 млн грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Італі Фром» зареєстроване майже два роки тому у Львові та займається оптовою торгівлею овочами і фруктами. Одноосібним власником компанії є львів’янин Тарас Стабрин.

Три попередні аукціони, що їх проводили у наприкінці 2021 року, не відбулись. На початку 2022 року ФДМУ продав спиртзавод ТзОВ «Гольцварен», однак компанія так і не уклала з Фондом Держмайна договір купівлі-продажу.

«Актив востаннє модернізований у 2019 році, він забезпечений усім необхідним технологічним обладнанням і комунікаціями для виробництва продукції. Відповідно до умов приватизації, новий власник зобов’язаний сплатити кошти в розмірі балансової вартості активу на рахунки ДП "Укрспирт" для погашення заборгованості підприємства, в тому числі на виплату зарплатних боргів», – ішлося в оголошенні ФДМУ про продаж Вузлівського спиртзаводу.