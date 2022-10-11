Потужності заводу розташовані у селі Вузлове Червоноградського району та у Радехові

Фонд Держмайна України з четвертого разу продав спиртзавод у селі Вузлове на Львівщині за 235 млн грн. Спиртзавод придбала компанія ТзОВ «Італі Фром», що займається оптовою торгівлею овочами і фруктами.

Вузлівський спиртзавод розташований у Червоноградському районі на п’яти земельних ділянках загальною площею 12,7 га. На продаж виставляли 24 об’єкти нерухомості площею 11,95 м2, 31 автомобіль та 516 одиниць устаткування.

Продати Вузлівський спиртзавод намагались чотири рази. Востаннє ФДМУ виставив майно заводу на продаж 23 вересня зі стартовою ціною майже 23,6 млн грн. Торги відбулись у вівторок, 11 жовтня, на електронному майданчику «Prozorro. Продажі». Участь у аукціоні взяли три компанії. Найвищу ціну запропонувало ТзОВ «Італі Фром» – майже 235,6 млн грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Італі Фром» зареєстроване майже два роки тому у Львові та займається оптовою торгівлею овочами і фруктами. Одноосібним власником компанії є львів’янин Тарас Стабрин.

Зазначимо, що три попередні аукціони, що їх проводили у наприкінці 2021 не відбулись. На початку 2022 року ФДМУ продав спиртзавод ТзОВ «Гольцварен», однак компанія так і не уклала з Фондом Держмайна договір купівлі-продажу.