Триповерхову будівлю на вул. Стороженка, 25 виставляли на продаж пʼять разів

Управління комунальної власності Львівської міськради продало закинуту триповерхову будівлю біля головного залізничного вокзалу Львова за 10 млн грн. Під час аукціону вартість будинку зросла майже вдвічі.

Нежитлові приміщення підвалу, першого, другого та третього поверхів на вул. Стороженка, 25 загальною площею 506,6 м2 виставляли на продаж п’ять разів. Стартова ціна приміщення під час останнього аукціону становила 6,3 млн грн. Аукціон відбувся на сайті публічних продажів Prozorro. Sale у понеділок, 19 вересня. Участь у аукціоні взяли двоє підприємців. Найвищу ціну запропонував львів'янин Андрій Пришляк – 10,1 млн грн.

Вартість одного квадратного метра сягнула понад 20 тис грн або 543 долари США. 19 вересня управління комунальної власності ЛМР повідомило Андрію Пришляку про намір підписали угоду купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Андрій Пришляк зареєстрований у Львові. Раніше працював у банках «Львів» та «Кредобанк».