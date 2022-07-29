Продані з аукціону приміщення розташовані в пам’ятці архітектури на вул. Староєврейській, 31

Управління комунальної власності Львівської міськради продало закинуте приміщення на вул. Староєврейська, 31 за 30 млн грн. Під час аукціону вартість приміщень зросла майже в 16 разів.

Нежитлове приміщення на вул. Староєврейській, 31 загальною площею 90,1 м2 виставляли на аукціон двічі. В січні стартова ціна приміщення становила 3,8 млн грн, а в червні – 1,9 млн грн. Аукціон відбувся на сайті публічних продажів Prozorro. Sale. Участь у аукціоні взяли сім компаній. Найвищу ціну – 30 млн грн – запропонувало ТзОВ «Вітал-Х».

Вартість одного квадратного метра сягнула майже 333 тис. грн або понад 9 тис. доларів США. 19 липня управління комунальної власності ЛМР повідомило ТзОВ «Вітал-Х» про намір підписали угоду купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Вітал-Х» зареєстроване у Львові на вул. Шевченка, 317 більше 20 років тому. Основний вид діяльності фірми – демонтаж машин та устаткування, а також оптова торгівля відходами та брухтом, надання в оренду майна. Його власницею є підприємиця з Брюховичів Марія Назаркевич.

Будинок на вул. Староєврейській. 31 є пам’яткою архітектури національного значення, зведений у XVII ст. Зараз продані з аукціону приміщення першого поверху пустують.