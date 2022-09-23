Потужності заводу розташовані у селі Вузлове Червоноградського району та у Радехові

Фонд Держмайна України виставив на продаж спиртзавод у селі Вузлове на Львівщині зі стартовою ціною 23,6 млн грн. Продати його намагаються вже вчетверте. Останній покупець відмовився підписувати з ФДМУ договір купівлі-продажу.

Як повідомила прес-служба ФДМУ, Вузлівський спиртзавод розташований у Червоноградському районі на п’яти земельних ділянках загальною площею 12,7 га. На продаж виставили 24 об’єкти нерухомості площею 11,95 м, 31 автомобіль та 516 одиниць устаткування.

Стартова ціна становить 23,6 млн грн. Онлайн-аукціон із продажу Вузлівського спиртзаводу відбудеться 11 жовтня. Потужності заводу розташовані у селі Вузлове Червоноградського району та у Радехові.

«Актив востаннє модернізований у 2019 році, він забезпечений усім необхідним технологічним обладнанням і комунікаціями для виробництва продукції. Відповідно до умов приватизації, новий власник зобов’язаний сплатити кошти в розмірі балансової вартості активу на рахунки ДП "Укрспирт" для погашення заборгованості підприємства, в тому числі на виплату зарплатних боргів», – ідеться в повідомленні ФДМУ.

Зазначимо, що продати Вузлівський спиртзавод на Львівщині намагаються вже вчетверте. Три попередні аукціони, що їх проводили у наприкінці 2021 не відбулись. На початку 2022 року ФДМУ продав спиртзавод ТзОВ «Гольцварен», однак компанія так і не уклала з Фондом Держмайна договір купівлі-продажу.