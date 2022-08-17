З вересня на Львівщині стартують аукціони з приватизації об’єктів держмайна. Торги проходитимуть на базі платформи електронних аукціонів Прозорро.Продажі, повідомляє Львівська обласна військова адміністрація.

Серед іншого, на продаж виставлять будинок відпочинку у селі Модричі на Дрогобиччині зі стартовою ціною 73 тис. грн, базу відпочинку на 20 місць у селі Верхнє Синьовидне у Стрийському районі з початковою ціною 38 тис. грн, Львівський державний ювелірний завод, Дашавський завод композиційних матеріалів, кілька науково-дослідних підприємств. Деякі з цих об'єктів держава намагається продати вже не перший рік.

Із повним переліком об'єктів для приватизації та їхніми характеристиками можна ознайомитися на сайті Фонду держмайна України.

Бізнес може самостійно ініціювати приватизацію об'єктів державної власності. Для цього потенційні покупці мають надіслати лист у довільній формі на адресу регіонального відділення Фонду державного майна України у Львівській області.

«Перетворення непрацюючих та збиткових державних активів на сучасні та ефективні підприємства сприятиме відновленню бізнес-активності у регіоні. Приватизація – це ефективний інструмент для досягнення цілей тривалого економічного зростання. Створення нових виробництв, а також додаткових робочих місць є вирішальним фактором для економічного відновлення Львівської області», – кажуть у Фонді держмайна України.