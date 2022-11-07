ДП «Львівський дослідний завод Національної академії наук України» розташований на вул. Ткацькій, 9

Фонд держмайна продав майновий комплекс ДП «Львівський дослідний завод Національної академії наук України» за 14 млн грн. Закинуті будівлі заводу придбала компанія, що будує житлові комплекси в Брюховичах.

Йдеться про будівлі Львівського дослідного заводу НАН України на вул. Ткацькій, 9. На продаж виставили три будівлі загальною площею 1,4 тис. м2, що розташовані на комунальній земельній ділянці площею 0,21 га.

Завод виставляли на продаж двічі, востаннє – 16 жовтня зі стартовою ціною 6,2 млн грн. Торги відбулись 7 листопада на електронному майданчику Prozorro. Продажі. Участь у аукціоні чотири компанії, найвищу ціну запропонувало ТзОВ «Львівська девелоперська компанія» – 14 млн грн. Незабаром Фонд держмайна має підписати з компанією договір купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Львівська девелоперська компанія» зареєстроване шість років тому у Львові на вул. Вороного, 2. Власницею компанії є громадянка Естонії Пірет Хаахр. Ще 3% акцій компанії належать львів’янці Юлії Горніцькій, яка є співвласницею адвокатського об’єднання «Юридична компанія "Козаков і партнери"».

«Львівська девелоперська компанія» пов’язана із забудовою території колишнього табору «Супутник» у Брюховичах. Зокрема, купила в Брюховицької селищної ради майже 4 га землі під будівництво ЖК «ЖК Грінвуд». Через продаж цієї землі поліція відкрила кримінальне провадження.