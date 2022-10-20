На аукціон з продажу Львівського ювелірного заводу зголосився один покупець

Львівський ювелірний завод придбала київська компанія «ДЖІ ДІ СІ Україна», яка виявилася єдиним претендентом на купівлю державного підприємства. Ціна купівлі склала 185 млн грн.

Фонд державного майна виставив на приватизацію через електронну систему Prozorro.Продажі державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу АТ «Львівський ювелірний завод». Аукціон мав відбутися 20 жовтня. Початкова ціна лоту складала трошки більше як 144 млн грн.

Купити державне підприємство, розташоване на вул. Академіка Підстригача, 2 у Львові, зголосився один учасник – ТзОВ «ДЖІ ДІ СІ Україна», запропонувавши ціну у 185 млн грн. 19 жовтня компанію було оголошено переможцем.

Керівник Регіонального відділення фонду державного майна України у Львівській, Закарпатській та Волинській областях Владислав Калинець пояснив ZAXID.NET, що оскільки компанія «ДЖІ ДІ СІ Україна» була єдиним претендентом, який зголосився на аукціон, то електронна система автоматично визначила її переможцем аукціону ще увечері 19 жовтня. Відповідно до законодавства, покупець отримав право купити завод за запропонованою ним ціною, яка вища від початкової.

«Компанія ще не стала власником, а просто оголошена переможцем. Вона ще має пройти процедуру і оплатити кошти», – зазначив Владислав Калинець.

Відповідно до умов аукціону, покупець зобов’язується зберегти колектив підприємства, який налічує 96 працівників, та забезпечити сплату податків і погашення заборгованої зарплати, у разі її наявності.

За даними YouControl, ТзОВ «ДЖІ ДІ СІ Україна» зареєстроване у Києві 15 років тому. Розмір статутного капіталу компанії складає понад 2 млн грн. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Кінцевим бенефіціарним власником підприємства є киянин Павло Зварич, який був помічником колишнього нардепа-регіонала та забудовника Володимира Зубика.