Головна будівля спиртзаводу розташована у селі Сторонибаби на Золочівщині

Фонд державного майна України продав на аукціоні Старобабинський спиртовий завод, що розташований на Львівщині. Під час торгів вартість майна заводу зросла майже утричі.

Електронний аукціон на продаж Сторонибабського спиртзаводу, головна будівля якого розташована у селі Сторонибаби Золочівського району, провели у четвер, 12 січня. Стартова ціна майна становила 53,3 млн грн. Відомо, що завод спеціалізується на виробництві етилового спирту, мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв. Потужність підприємства становить 30 тис. літрів спирту на добу.

За майно спиртзаводу на аукціоні позмагалися три компанії, а переможцем стало ТзОВ «Єс Ойл», яке запропонувало викупити завод за 142 млн грн, тобто майже утричі дорожче стартової вартості. За даними системи YouControl, ця компанія зареєстрована рік тому у Львові і головним видом її дільності є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом. Одноосібним власником компанії «Єс Ойл» є львів’янин Андрій Лущик.

Компанія «Єс Ойл» офіційно стане власником Старобабинського спиртзаводу після того, як підпише угоду з ФДМУ.

Додамо, що з вересня 2022 року Фонд держмайна провів 12 аукціонів з продажу спиртзаводів. Переможці торгів запропонували понад 849 млн грн за ці об’єкти, що втричі більше від сукупної стартової вартості.