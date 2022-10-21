Вперше Залозецький спиртзавод намагались продати в 2020 році

Фонд державного майна продав за 120 млн грн Залозецький спиртзавод. У процесі торгів сума зросла в чотири рази. Наразі це четвертий спиртзавод на Тернопільщині, який приватизували після початку повномасштабного вторгнення.

Аукціон відбувся у п'ятницю, 21 жовтня, на нього зареєструвались вісім учасників. Стартова ціна спиртзаводу становила 30,8 млн грн, але в процесі торгів сума зросла в чотири рази до 120 млн грн.

Найвищу ціну запропонував ТОВ «Грошик» – київська фірма, зареєстрована в 2021 році. Згідно з даними на YouConrtol, фірма займається роздрібною торгівлею. Тепер сторони повинні укласти угоду.

Зазначимо, що це не перша спроба приватизувати Залозецький спиртзавод. Вперше підприємство намагались продати на аукціоні в 2020 році. Тоді у торгах перемогла фірма «Глермонт Трейд». Чому саме вона так і не придбала спиртзавод, наразі невідомо.

З початку вересня 2022 року Фонд державного майна продав вже три спиртзаводи в Тернопільській області. З молотка продали Кобиловолоцький спиртзавод за 70,2 млн грн. У жовтні Фонд держмайна продав Борщівський спиртзавод за 17,7 млн грн.

Наразі найбільше виручили за Марилівський спиртзавод, який продали за 150 млн грн. Підприємство викупила фірма народного депутата Сергія Лабазюка.