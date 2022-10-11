Борщівський спиртзавод був заснований ще у 1907 році

Фонд державного майна продав Борщівський спиртзавод за 17,7 млн грн. Це вже третій спиртзавод на Тернопільщині, який продали на аукціоні після початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомила прес-служба Фонду державного майна, торги відбулись у понеділок, 10 жовтня. За лот змагались три компанії. В результаті ціна заводу зросла з 13,7 млн грн до 17,7 млн грн. «Надходження від аукціонів приватизації – це підтримка нашої обороноздатності та ЗСУ», – зазначив голова Фонду державного майна України Рустем Умєров.

Найвищу ціну запропонувало ТОВ «Таймкол», зареєстроване у Києві. Згідно з даними на YouControl, фірма спеціалізується на оренді та управлінні нерухомістю. У листопаді минулого року ця ж фірма приватизувала Уладівський спиртзавод на Вінничині.

Зазначимо, що Борщівський спиртзавод був заснований у Борщеві в 1907 році та модернізований у 2016 році. У жовтні 2021 року Фонд держмайна вже виставляв Борщівський спиртзавод на торги, але з першої спроби продати його не вдалось.

Нагадаємо, що з 1 вересня на Тернопільщині вже продали два спиртзаводи. Йдеться про Кобиловолоцький завод, який продали за 70,2 млн грн, та про Марилівський спиртзавод, який продали за 150 млн грн фірмі народного депутата Сергія Лабазюка. В процесі торгів ціна підприємства зросла в три рази.

Також 21 жовтня відбудеться аукціон, на якому за 30,8 млн грн продаватимуть Залозецький спиртзавод на Тернопільщині.