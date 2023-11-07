Це аварійний міст на дорозі з Тернополя до Теребовлі і Чорткова

На Тернопільщині відремонтують аварійний міст на дорозі М-19 за 158 млн гривень. Розташований він в Теребовлі. Тендер виграло товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-Буд-Центр».

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області конкурс на ремонт мосту оголосила 3 жовтня, повідомляє сайт Prozorro. Початкова вартість робіт становила 186 млн 931 тис. гривень. На тендер подалися дві фірми – тернопільське ТОВ «Техно-Буд-Центр» та черкаське ТОВ «Енергетично-Дорожнє Будівництво». Пропозиція ТОВ «Техно-Буд-Центр» становила 158 млн грн, а фірма з Черкаської області запропонувала на 1 гривню дешевше – 157 999 999 грн.

Після розгляду документів Служба відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини відхилила ціну ТОВ «Енергетично-Дорожнє Будівництво» через неправильно оформлені документи і визнала переможцем «Техно-Буд-Центр».

За 158 млн гривень фірма повинна капітально відремонтувати міст через річку Гнізну в Теребовлі. Цей міст є важливим елементом міжнародної дороги М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Наразі споруда перебуває в аварійному стані, там повністю зруйнувалося асфальтне покриття та пішохідний перехід.

Згідно з технічною документацією підприємство повинно на час капітального ремонту облаштувати тимчасовий міст, адже ця дорога єдина, яка веде з Тернополя до Теребовлі і Чорткова. Якщо споруду повністю перекриють, то водіям доведеться об’їжджати щонайменше 60 км, щоб дістатися до Чорткова.

Також спеціалісти «Техно-Буд-Центру» облаштують нові залізобетонні конструкції споруди, заасфальтують дорогу, пішохідний тротуар вимостять бруківкою, облаштують водовідведення, дорожні знаки та розмітку. Ремонт триватиме до 2024 року. Про початок робіт водіїв повідомлять додатково.