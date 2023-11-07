Останній раз міст ремонтували кілька десятків років тому

На Буковині відремонтували міст, через який веде дорога до кордону з Румунією. Конструкції вже понад 60 років, і з часом шляхопровід почав руйнуватися. На період ремонту на дорозі функціонувала лише одна смуга для руху.

Міст у селі Молниця Герцаївської громади був давно визнаний аварійним. Штучна споруда є складовою дороги Чернівці – Герца – КПП «Дяківці». Це шлях, який є під’їзним до українсько-румунського кордону через прикордонно-пропускний пункт «Дяківці – Раковець». Міст на цій дорозі був побудований 60 років тому. За цей час почав серйозно руйнуватися.

«Ремонтні роботи мосту розпочали у серпні через її аварійний стан. Через значне транспортне навантаження почали руйнуватися основні елементи. Під час ремонту фахівці підсилили берегові опори та фундамент, усунули дефекти прогонової будови, а також розчистили та укріпили русло водойми», – повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Чернівецькій області у вівторок, 7 листопада.

Під час того, як тривав ремонт, на мості працювала лише одна смуга для руху транспорту, і вантажного в тому числі. Через три місяці шляхопровід повністю відкрили для проїзду. Ремонт проводило державне підприємство «Чернівецький облавтодор».