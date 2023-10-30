Міст не ремонтували 59 років

На Львівщині на трасі Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига почали ремонт моста через річку Бережниця, внаслідок чого частина об’їзної дороги Моршина буде перекрита.

Як повідомили 30 жовтня в Службі автодоріг Львівщини, стартував ремонт моста на автомобільній дорозі Н-10 через річку Бережниця поблизу села Лисовичі. У зв’язку із ремонтом моста проїзд на об’їзній дорозі Моршина перекритий. Об’їхати ділянку ремонту можна вулицею Івана Франка.

«Переправу збудовано ще у 1957 році, а вже у 1964 році провели її реконструкцію. З цього часу, впродовж 59 років споруду капітально не ремонтували. Належний стан для проїзду транспорту тут забезпечували в рамках експлуатаційного утримання. Станом на сьогодні термін безаварійної експлуатації вичерпано. Подальша експлуатація споруди може призвести до її руйнування», – розповів директор Служби автодоріг Львівщини Олег Береза.

Під час ремонту моста дорожники облаштують підпірні стінки, замінять конструкції моста, прокладуть нове асфальтне покриття. Завершити всі ремонтні роботи мають до 15 грудня 2023 року.