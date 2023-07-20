Ще у 2019 році після обстеження фахівці встановили непрацездатний експлуатаційний стан переправи

Шляхопровід у селі Пасіки-Зубрицькі, що поблизу Львова, відкрили для руху транспорту після ремонту. Про це у четвер, 20 липня, повідомили у Службі автомобільних доріг Львівської області.

На дорозі Н-09 майже місяць проводили ремонт шляхоповоду. Протягом цього часу на дворівневій транспортній розв’язці доріг М-06 Київ – Чоп та Н-09 Мукачево – Івано-Франківськ – Львів діяла змінена організація дорожнього руху.

Під час ремонту дорожники демонтували пошкоджені елементи шляхопроводу, відновили тротуари, встановили нове перильне та бар’єрне огородження, відремонтували балки, зрізали пошкоджене дорожнє покриття та влаштували новий шар асфальтобетону на проїзній частині, нанесли дорожню розмітку та встановили дорожні знаки. Роботи виконувало ТзОВ «Автомагістраль-Південь».

«Проведення ремонтних робіт на шляхопроводі було вкрай потрібним. Це дозволило нам забезпечити комфортний та безпечний проїзд автомобілів на транспортній розв’язці. Споруда з’єднує місто Львів з автодорогою національного значення в сторону Івано-Франківської області. Щодоби тут курсує близько 20 тисяч авто, третина з яких – вантажівки. Через значне навантаження на переправі було зруйновано тротуари та балки, елементи яких при падінні могли пошкодити автомобілі, що рухаються трасою М-06 Київ – Чоп», – зазначив керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза.

Зазначимо, шляхопровід через автомобільну дорогу М-06 Київ-Чоп, довжиною понад 55 метри, зведено у 1964 році. У 2019 році після обстеження фахівці встановили непрацездатний експлуатаційний стан переправи. Ремонтні роботи виконали в рамках експлуатаційного утримання.