Дорожники змінили напрямки руху по смугах на транспортній розв’язці в Пасіках Зубрицьких

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області тимчасово змінила організацію дорожнього руху на транспортній розв’язці у селі Пасіки-Зубрицькі. Дорожники змінили напрямки руху по смугах.

Як повідомили 28 червня в САД, з вівторка на дворівневій транспортній розв’язці доріг М-06 Київ – Чоп та Н-09 Мукачево – Івано-Франківськ – Львів змінили організацію дорожнього руху. Це зумовлено ремонтом шляхопроводу на дорозі Н-09.

«Шляхопровід через дорогу М-06 Київ – Чоп, довжиною понад 55 метри, звели ще у 1964 році. У 2019 році, після проведення обстеження споруди фахівцями, встановлено непрацездатний експлуатаційний стан. Споруда з’єднує Львів з автодорогою національного значення в сторону Івано-Франківської області. Щодоби тут курсує близько 20 тисяч автомобілів», – зазначив керівник служби Олег Береза.

Тимчасова схема організації руху

Під час ремонту дорожники демонтують пошкоджені елементи, відновлять тротуари, встановлять нове огородження, відремонтують балки, оновлять верхній шар асфальту та встановлять нові знаки. Роботи виконуватиме ТзОВ «Автомагістраль-Південь».