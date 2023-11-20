Замовник уклав договір з постачальником незважаючи на сфальсифіковані документи

Дочірнє підприємство державної компанії «Чернівецький облавтодор» уклало договір на закупівлю технічної солі для посипки доріг взимку за ціною на 20% дорожчою від ринкової вартості. Як наслідок державна фірма мала б переплатити 8,8 млн гривень з держбюджету. Працівники Бюро економічної безпеки вказали на порушення під час проведення тендеру і попередили розтрату.

Спеціалісти БЕБ з’ясували, що «Чернівецький облавтодор» оголосив тендер на закупівлю технічної солі для посипання автомобільних доріг в зимовий період. Після проведення торгів дочірнє підприємство уклало договір з переможцем. Однак під час дослідження документів поданих на тендер та підписаного договору працівники БЕБ знайшли ознаки підробки. Окрім того, ціна на сіль була завищена в рази.

«Документи, подані в складі тендерної пропозиції учасника закупівлі, не відповідали кваліфікаційним вимогам щодо якості товару. Сертифікати відповідності та якості були некоректними, а їх переклад – неавтентичними. Окрім того, учасник закупівлі долучив документи з ймовірними ознаками підроблення», – повідомили в БЕБ Буковини в понеділок, 20 листопада.

Загалом ціна товару була завищена орієнтовно на 20% від ринкової вартості. Однак посадовці «Чернівецького облавтодору» визначили учасника переможцем закупівлі та уклали з ним договір поставки. Після аналізу працівники територіального управління БЕБ в Чернівецькій області скерували до підприємства-замовника лист з рекомендацією усунути виявлені порушень законодавства.

«Чернівецький облавтодор» одразу ж розірвав раніше укладений договір. Тендер на закупівлю технічної солі для посипки доріг буде проведено знову.