Чернівецький облавтодор закупив сіль для доріг на 20% дорожче за ринкову вартість
Працівники БЕБ попередили розтрату 8,8 млн грн
Дочірнє підприємство державної компанії «Чернівецький облавтодор» уклало договір на закупівлю технічної солі для посипки доріг взимку за ціною на 20% дорожчою від ринкової вартості. Як наслідок державна фірма мала б переплатити 8,8 млн гривень з держбюджету. Працівники Бюро економічної безпеки вказали на порушення під час проведення тендеру і попередили розтрату.
Спеціалісти БЕБ з’ясували, що «Чернівецький облавтодор» оголосив тендер на закупівлю технічної солі для посипання автомобільних доріг в зимовий період. Після проведення торгів дочірнє підприємство уклало договір з переможцем. Однак під час дослідження документів поданих на тендер та підписаного договору працівники БЕБ знайшли ознаки підробки. Окрім того, ціна на сіль була завищена в рази.
«Документи, подані в складі тендерної пропозиції учасника закупівлі, не відповідали кваліфікаційним вимогам щодо якості товару. Сертифікати відповідності та якості були некоректними, а їх переклад – неавтентичними. Окрім того, учасник закупівлі долучив документи з ймовірними ознаками підроблення», – повідомили в БЕБ Буковини в понеділок, 20 листопада.
Загалом ціна товару була завищена орієнтовно на 20% від ринкової вартості. Однак посадовці «Чернівецького облавтодору» визначили учасника переможцем закупівлі та уклали з ним договір поставки. Після аналізу працівники територіального управління БЕБ в Чернівецькій області скерували до підприємства-замовника лист з рекомендацією усунути виявлені порушень законодавства.
«Чернівецький облавтодор» одразу ж розірвав раніше укладений договір. Тендер на закупівлю технічної солі для посипки доріг буде проведено знову.