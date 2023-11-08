Амбар та винний льох XVIII століття, що на вулиці Ракоці, 2

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради за сприяння Бюро економічної безпеки на Закарпатті розірвав угоду на проектні роботи з реставрації винного льоху XVIII століття в Ужгороді, що на вулиці Ракоці, 2. Винний льох є пам'яткою архітектури національного значення. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що вартість проектних робіт мала становити 1 млн 448 тис. грн. У прес-службі БЕБ у середу, 8 листопада, повідомили, що це нецільове використання коштів місцевого бюджету.

«Виконком уклав договір з товариством з обмеженою відповідальністю без проведення тендерних процедур та без аналізу ринку для визначення очікуваної вартості послуг. Вартість проектних робіт визначалась додатком до основного договору у вигляді кошторису виконаного ТОВ. Дослідивши кошторис, аналітики встановили невідповідність вимогам чинному законодавству у визначенні вартості робіт», – йдеться у повідомленні БЕБ.

Зазначимо, що прес-служба БЕБ не називає замовника та підрядника закупівлі. Однак на сайті державних закупівель Prozorro 18 вересня виконком Ужгородської міськради опублікував тендер на проектні роботи з реставрації амбара та винного льоху. Переможцем торгів стало ТзОВ «Реставраційно-будівельна компанія "Пектораль"», яке зареєстроване у селі Сопошин на Львівщині. Керівником підприємства є Василь Калітовський.

БЕБ звернулося до міськради Ужгорода з рекомендацією перевірити закупівлю. Після цього виконком 1 листопада розірвав угоду за згодою сторін.