Журналісти оприлюднили листування Руслана Марцінківа із заступниками

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків відреагував на розслідування журналістів про закупівлі з переплатою, насварив заступників та порадив їм розбивати їх на менш помітні для громадськості суми. Відповідне листування мера Івано-Франківська з заступниками 20 листопада опублікував місцевий сайт «Галка».

Судячи з контексту, в листуванні йшлося про резонансну закупівлю медичних меблів для КНП «Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради» на 18,8 млн грн, про яку повідомило антикорупційне видання NGL.media. Тендер виграло київське підприємство «Протек солюшнз Україна», яке отримало замовлення без конкуренції, оскільки виявилось єдиним учасником торгів. За підрахунками NGL.media, вартість різних типів меблів, порівняно з цінами виробника, завищена від 40% до 90%. Лише за десятьма позиціями переплата становить понад 4,5 млн грн.

20 листопада журналісти «Галки» опублікували листування міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа із заступниками, в яких ішлося про заборону тендерів на великі суми.

«Прошу заборонити дурнуваті тендери до 15 грудня. Оголошувати на мільйонні суми. Ви як подуріли, зима на носі», – написав Руслан Марцінків. При цьому, не зрозуміло, чому заборона на великі тендери має діяти до 15 грудня.

Листування Руслана Марцінківа із заступниками

Додамо, ТОВ «Протек солюшнз Україна» працює з 2009 року та займається гуртовою торгівлею фармацевтичними товарами. Засновником є швейцарська компанія «Протек солюшнз Швейцарія», а кінцеві бенефіціари – кияни Федір Кірпенко та Наталя Тугай. З 2016 року від українських державних та комунальних замовників компанія отримала замовлень на 5,4 млрд грн. За інформацією Clarity Project, більшість замовлень ТОВ «Протек солюшнз Україна» отримало без конкуренції.