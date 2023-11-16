Йдеться про ділянку площею 0,64 га на вул. Бескидській у Львові

Колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) викрила змову на продажі земельної ділянки у Львові. За порушення тендерного законодавства Корпорацію «Енергоресурс -інвест» та на ТОВ «Енергоресурс-Монтаж» оштрафували на 68 тис. грн кожного.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,64 га на вул. Бескидській у Львові, в районі Великих Кривчиць. ЇЇ виставили на аукціон через майданчик «Prozorro.Продажі» у березні 2022 року. 21 квітня відбулись відкриті торги, в яких взяли участь дві компанії: Корпорація «Енергоресурс-інвест» та її дочірня компанія ТзОВ «Енергоресур-монтаж». Різниця у пропозиціях цих компаній становиларівно 1000 грн. Переможцем аукціону обрали корпорацію «Енергоресурс-інвест», яка запропонувала більшу ціну – 5 млн 222 тис. 550 грн. У травні управління земельних ресурсів ЛМР уклало з компанією договір купівлі-продажу.

«Енергоресурс-інвест» займається виробництвом обладнання для систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання, а також для їх реконструкції та модернізації. Ця корпорація уже має виробництво на вул. Богданівській у Львові. За даними YouControl, власниками корпорації «Енергоресурс-інвест» є львів’яни Іван Ніронович та Христина Бачевська. При цьому, компанія є засновницею свого конкурента на аукціоні – ТзОВ «Енергоресур-монтаж», що є порушенням тендерного законодавства.

Під час аналізу закупівлі АМКУ зʼясував, що компанії між собою узгодили дії, аби усунути конкуренцію та забезпечити перемогу «Енергоресурс-інвест». 16 листопада комітет ухвалив рішення, яким визнав наявність змови між «Енергоресурс -інвест» та на ТОВ «Енергоресурс-Монтаж» та призначив 68 тис. грн штрафу для кожної компанії.