Усі троє затримані, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави

Працівники Служби безпеки України затримали двох депутатів Хустської міської ради та директора підприємства, які привласнили 3,7 млн грн з ремонту системи опалення в ужгородській школі.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 21 грудня, у липні цього року будівельна компанія, що належить одному з депутатів Хустської міської ради, перемогла в тендері на ремонт системи опалення в школі Ужгорода на загальну суму 12 млн грн. Однак усі роботи фірма так і не виконала.

«Частиною із цієї суми депутати заволоділи шляхом внесення директором фірми-підрядника до актів виконаних робіт завищених даних щодо їх вартості, а також неправомірно завищивши розмір заробітної плати. Наразі ремонтні роботи завершено лише «на папері». Насправді ж у школі відсутня частина відображених в актах матеріалів, що створює загрозу для комфорту дітей під час навчання в холодну пору», – інформують в СБУ.

Обом депутатам оголошено про підозру за заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. Директор фірми-підрядника підозрюється у службовому підробленні. Усі троє затримані, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.