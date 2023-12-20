Обшуки провели у міській раді та комунальному підприємстві, що відповідає за благоустрій міста

Зранку 20 грудня працівники СБУ, Нацполіції та прокуратури розпочали обшуки у приміщенні Ужгородської міської ради. Причиною обшуків стали привласнення посадовцями міськради бюджетних коштів.

За словами депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, обшуки розпочалися о 7:00 у міській раді та комунальному підприємстві, що відповідає за благоустрій міста.

«Сьогодні зранку почались обшуки в межах кримінального провадження в деяких посадовців Ужгородської міської ради. Близько 7:00 ранки правоохоронці почали слідчі дії в Департаменті міської інфраструктури, КП «КШЕП» та у відділі, що відповідає за капітальне будівництво», – написав Віталій Глагола у Telegram.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, начальнику відділу Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради, підряднику та директору комунального підприємства повідомлено про підозру за привласнення чужого майна в період дії воєнного стану. Таким чином у листопаді 2022 року вони завдали майже 700 тис. грн збитків бюджету міста.

«За даними слідства, підозрювані налагодили злочинну схему привласнення коштів місцевого бюджету під час виконання будівельних робіт. Йдеться про капітальні ремонти адміністративних і виробничих приміщень комунального підприємства. Його очільник у фінансовій документації завищував обсяги та вартість робіт і матеріалів, вносив дані про зайві витрати, а самі ремонтно-будівельні роботи були виконані неякісно», – інформують у прокуратурі.

Також обшуки провели вдома у посадовців. Вилучено документацію, чорнові записи, мобільні телефони. За привласнення чужого майна в період дії воєнного стану посадовцям загрожує до 8 років позбавлення волі.