Слідчі дії тривали на прикордонно-пропускному пункті «Красноїльськ»

На прикордонно-пропускному пункті «Красноїльськ» чернівецької митниці працівники Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 19 грудня провели обшуки. Слідчі дії тривали у справі щодо мільйонних обсягів контрабанди електронних сигарет, яка проходить через цей прикордонний пункт. Правоохоронці повідомили про підозру службовцям митниці за пропуск контрабанди на понад 40 млн грн.

Слідчі дії на прикордонно-пропускному пункті проводили працівники ДБР, прокуратури та поліції. За даними департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, працівники митного посту без належного митного оформлення та внесення відомостей про вантаж до інформаційної бази пропустили в Україну вантажівки, які перевозили електронні сигарети.

«Внаслідок таких дій, 168 тисяч електронних цигарок заїхали з Румунії і по дорозі до кордону десь “загубилися”. Своїми діями митники сприяли незаконному ввезенню в Україну підакцизної продукції, внаслідок чого було завдано збитків при несплаті митних платежів на суму в 42 мільйони гривень», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань у вівторок, 19 грудня.

Правоохоронці повідомили про підозри двом головним державним інспекторам митного посту чернівецької митниці за ч. 3 ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Для правопорушників вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

За перевищення службових повноважень підозрюваним може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Також їх можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За інформацією чернівецьких медіа та, зокрема, журналіста Тараса Середича, підозру в цій справі отримав працівник прикордонно-пропускного пункту «Красноїльськ», старший митного поста Олег Бажура.

Додамо, що прикордонно-пропускний пункт «Красноїльськ» розташований на кордоні з Румунією в Сторожинецькому районі. З румунського боку розташований пункт пропуску «Вікову де Сус» неподалік від міста Верхній Віков, повіт Сучава.