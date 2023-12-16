На Закарпатській митниці співробітники Державного бюро розслідувань викрили на хабарі начальника зміни митного поста «Вилок». Про це у суботу, 16 грудня, повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

Як повідомляється, митник отримав хабар у розмірі 1200 доларів США за пропуск партії iPhone через кордон.

Обшуки проводяться на КПП та вдома у хабарника.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів отримання хабарів.

Як пише сайт «Закарпаття Онлайн», правоохоронці викрили заступника начальника митного поста – начальника відділу митного оформлення митного поста «Вилок» Закарпатської митниці Ярослава Марковича. Згідно з отриманими від правоохоронців даними стало відомо, що цією незаконною діяльністю на кордоні з використанням свого службового становища з метою отримання неправомірної вигоди для себе і керівництва Маркович займався системно: правоохоронці задокументували додатково декілька епізодів його протиправної діяльності.